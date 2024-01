Regolamento Senegal-Costa d’Avorio: cosa succede in caso di pareggio ottavi Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Senegal-Costa d’Avorio, ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Sfida stellare tra i Leoni della Taranga e gli Elefanti padroni di casa: sembra una finale anticipata, invece tra due delle favorite per la vittoria finale ci si gioca semplicemente il pass per i quarti di finale. In caso di pareggio al 90′, proprio come succede negli altri tornei principali di calcio, si giocheranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse ancora mantenersi la parità al 120′, allora si procederà con i calci di rigore per stabilire quale delle due formazioni approderà ai quarti di finale del torneo CAF.