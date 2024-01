Salernitana-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di oggi, lunedì 29 gennaio la Roma farà visita alla Salernitana in occasione del posticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Obiettivi diversi ma stessa voglia di vincere per i due tecnici delle due squadre, entrambi ex campioni del mondo: Filippo Inzaghi e Daniele De Rossi. Nell’ultimo turno il tecnico romano ha fatto il suo esordio da allenatore in Serie A, vincendo 2-1 contro l’Hellas Verona. L’ultimo allenatore capace di vincere entrambe le sue prime due gare in assoluto nel massimo campionato italiano, sedendo sulla panchina della Roma, è stato Rudi Garcia tra agosto e settembre 2013, con l’ex centrocampista in campo e in gol contro il Livorno. La Salernitana ha vinto solo due delle ultime 22 partite giocate in Serie A (6N, 14P) e tra le squadre che hanno giocato almeno 20 gare nel periodo (da inizio giugno 2023) nei maggiori cinque campionati europei, solo l’Almería ha fatto peggio (zero successi).