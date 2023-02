Probabili formazioni Juventus-Torino: ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Torino, derby e posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 20:45 di martedì 28 febbraio nella cornice dell’Allianz Stadium. Grande attesa per questa sfida che vale una stagione, ma che ora mette in palio tre punti importantissimi in chiave settimo posto. Allegri vuole avvicinarsi all’Europa, Juric vuole crederci ma ha bisogno di un’impresa sul campo dei rivali. Considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi diciassette derby della Mole: 13 vittorie bianconere e quattro pareggi, due dei quali arrivati però negli ultimi quattro confronti in ordine di tempo.

JUVENTUS – Chiesa affaticato, ma potrebbe recuperare. Di Maria e Vlahovic pronti in attacco. Paredes ha la chance in cabina di regia con De Sciglio e Kostic sulle due corsie laterali.

TORINO – Squalificato Aina, tocca a Singo. Juric valuta Ricci e Vlasic, ma si scaldano Linetty e Karamoh con Ilic che potrebbe giocare dal 1′. Sanabria cerca continuità di reti in attacco.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic

Ballottaggi: –

Indisponibili: Miretti, Pogba, Milik, Chiesa

Squalificati: Locatelli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Zima, Ricci, Pellegri, Lazaro, Radonjic.

Squalificati: Aina