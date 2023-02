Torino-Cremonese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Cremonese, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel posticipo di questo turno, i granata vanno a caccia dei tre punti per difendere il settimo posto, in pericolo dopo la sconfitta a Milano contro i rossoneri. Per la squadra di Juric si prospetta un impegno ostico ma non impossibile, con la Cremonese ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Gli ospiti partiranno nettamente sfavoriti, ma guai a sottovalutarli. La sfida è in programma oggi, lunedì 20 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Grande Torino. Diretta sulla piattaforma Dazn, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.