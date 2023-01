Real Madrid-Atletico Madrid stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Copa del Rey 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid, valevole i quarti di finale della Copa del Rey 2022/2023. Derby della capitale dall’alta posta in palio, con le due squadre di Madrid che si contendono un posto in semifinale nella Coppa Nazionale. C’è un precedente risalente a questa stagione in corso, ed è andato a favore di coloro che questa sera saranno i padroni di casa: a settembre finì 2-1 con le reti di Rodrygo e Valverde. La sfida è in programma oggi, giovedì 26 gennaio alle 21:00 al Santiago Bernabeu di Madrid. Non è prevista una diretta televisiva dell’incontro in Italia.