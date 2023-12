Sport in tv oggi giovedì 14 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 14 dicembre 2023. Calcio protagonista con l’ultima giornata della fase a gironi di Europa e Conference League, con tre italiane impegnate (Atalanta, Roma e Fiorentina). In tarda mattinata invece spazio agli sport invernali con la discesa maschile (sci alpino) in Val Gardena e la sprint femminile (biathlon) a Lenzerheide. Infine, spazio all’Eurolega di basket con la Virtus Bologna che fa visita a Baskonia.