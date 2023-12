Ferencvaros-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e streaming Conference League 2023/2024

Alle 18:45 di oggi, giovedì 14 dicembre la Fiorentina sfiderà il Ferencvaros a Budapest in occasione della sesta e ultima giornata del girone F di Conference League. La Fiorentina è matematicamente certa di finire tra le prime due. E andrà agli ottavi senza passare per gli spareggi se evita la sconfitta contro il Ferencváros. La squadra di Stankovic è matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro il Fiorentina o se il Genk non batte il Čukarički. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Max (canale 203), Sky Sport (canale 253) e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW.