Rakow-Atalanta oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Alle 21:00 di giovedì 14 dicembre l’Atalanta scenderà in campo in Polonia per sfidare il Rakow in occasione dell’ultima partita del girone D di Europa League. Il pareggio casalingo contro lo Sporting ha permesso alla squadra di Gian Piero Gasperini di staccare il pass diretto per gli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Niente playoff a febbraio, quindi per i bergamaschi che contro il Rakow si affideranno a tante seconde linee e a tanti ragazzi dell’U23 come Cissè, Bonfanti e Del Lungo. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8, oltre che su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e in streaming su Sky Go e NOW.