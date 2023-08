Sport in tv oggi giovedì 10 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di giovedì 10 agosto. A Toronto e Montreal proseguono i due tornei 1000 rispettivamente in campo maschile e femminile. A Glasgow continuano i Mondiali di ciclismo su strada con la cronometro femminile. Nuovo impegno per l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che sfida la Grecia in un altro test in vista dei prossimi Mondiali. Ecco il programma completo della giornata di giovedì 10 agosto.