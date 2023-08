Ciclismo, Mondiali 2023. Wout van Aert: “Evenepoel favorito, Ganna e Kung possono vincere”

Il Mondiale di Ciclismo torna domani con la prova di cronometro individuale élite. Al via a Stirling si presenteranno i più forti in questa specialità, tra cui il belga Wout van Aert che alla vigilia ha dichiarato: “Se è un percorso adatto a me? Sì. C’è un percorso che non fa per me?”, ha poi aggiunto scherzosamente ai microfoni di Sporza. Il belga ha poi concluso: “Vedo Evenepoel come un favorito e pure Filippo Ganna e Stefan Küng sono corridori che possono vincere. L’arrivo in salita al castello mi piace molto e mi piace anche il pavé. Avrei gradito qualche curva in più”.