Masters 1000 Toronto 2023, programma sospeso per pioggia: slitta Musetti-Medvedev

Altra giornata complicata al Masters 1000 di Toronto 2023. Nel torneo canadese irrompe la pioggia e le previsioni meteo di questo giovedì 10 agosto prevede rovesci almeno sino alle 15 locali (ossia le 21 italiane). Al momento dell’interruzione del programma, erano in campo Alejandro Davidovich Fokina e Casper Ruud con il punteggio sul 7-6 2-3. Slitterà l’inizio del match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, come secondo dopo Raonic-McDonald: lo statunitense era avanti 3-2, con un break, nel momento in cui è arrivata la pioggia.

AGGIORNAMENTO ORE 19:48 – Ci sarà ancora un bel po’ da attendere: niente tennis prima delle 20.30 italiane

AGGIORNAMENTO ORE 19:35 – Nuovo aggiornamento: non si ricomincerà prima delle 20 orario italiano

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 – Piove parecchio a Toronto, non si riprenderà prima delle 19.45. Ma sembra più una previsione ottimistica al momento