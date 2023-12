Sport in tv oggi domenica 31 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

di Antonio Sepe 1

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 31 dicembre. Tanto tennis nell’ultimo giorno del 2023, con la terza giornata della United Cup e il torneo combined di Brisbane, dove oltre a Martina Trevisan e Camila Giorgi scenderà in campo anche Rafa Nadal, impegnato in doppio. Spazio poi alla Premier League con Arsenal e Tottenham, allo spettacolo della NBA e agli sport invernali: salto con gli sci e sci di fondo.