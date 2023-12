Qualificazioni Atp 250 Brisbane 2024: Zeppieri fuori in finale, Thiem passa al terzo set

Dopo le sconfitte di Gaio, 7-6(5) 6-2 con Kovacevic, e di Giannessi, 6-3 6-2 con Michelsen, perde anche Giulio Zeppieri, che cade in rimonta contro Thiem nell’ultimo turno delle qualificazioni all’Atp 250 di Brisbane 2024. Il tennista romano cede al terzo set con il punteggio di 3-6 6-4 6-4, dopo due ore e mezza di gioco. Match molto equilibrato, con sole 5 palle break per parte concesse, in cui è stato decisivo il calo di tensione dell’azzurro nel decimo, e ultimo, game del terzo set, in cui ha ceduto la battuta sul 5-4 a favore dell’austriaco. Matteo Arnaldi resterà quindi l’unico italiano in tabellone. Il numero 3 d’Italia farà il suo esordio con l’ostico Fucsovics nella notte tra 31 dicembre e 1 gennaio. Sorteggio romantico per Thiem, che al primo turno se la vedrà con il rientrante Nadal.