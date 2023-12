Wta 500 Brisbane 2024: Trevisan fuori all’esordio, Giorgi piega Stearns

Si apre ufficialmente la stagione del tennis femminile con i primi turni del Wta 500 di Brisbane. Si torna in Australia dopo quattro anni di stop, ultima volta nel 2020 con Pliskova campionessa in finale contro Keys. Sorriso a metà per i colori azzurri. Martina Trevisan è subito fuori, ma Camila Giorgi accede al secondo turno. La 32enne di Macerata piega al terzo set l’americana Stearns, con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Nel primo set l’italiana va subito sotto di un break, ma riesce a recuperarlo nel finale sul 5-4, per poi perderlo nuovamente nel game successivo prima di cedere il primo parziale 7-5. Nei successivi due set Giorgi si risveglia e perde solo due volte la battuta, strappandola all’americana ben cinque volte, fino alla fine dell’incontro. La numero 53 della classifica Wta avanza al secondo turno, dove se la vedrà con la testa di serie numero 3 Ostapenko, che ha usufruito di un bye per evitare il primo turno.

Delusione per Trevisan, che esce subito di scena perdendo in due set, 6-3 6-2, contro la tennista di casa Rodionova in neanche un’ora e mezza di gioco. L’azzurra si trova sopra di un break nel primo parziale, ma sciupa tutto negli ultimi game di servizio, perdendo la battuta due volte in fila. Anche nel secondo parziale Trevisan va avanti di un break, ma non riesce a concretizzare il vantaggio cedendo il servizio tre volte in fila prima di abbandonare il torneo. La wild card Rodionova avanza al secondo turno, dove incontrerà la testa di serie numero 14 Kenin.

Negli altri match della nottata, bene Andreeva che rifila un 6-2 6-3 alla connazionale Shnaider. Stephens passa su Siniakova 7-5 6-3. Vittorie in rimonta per Kostyuk, 4-6 6-3 6-3, su Bogdan e per Schmiedova, 3-6 6-4 6-2, su Dolehide. Kalinskaya lascia solo tre game a Pera, 6-2 6-1 in neanche un’ora.