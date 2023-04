Sport in tv oggi, domenica 2 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 2 aprile 2023. Giornata molto intensa, con in primo piano il Gran Premio di F1 in Australia e la finale del Masters 1000 di Miami tra l’azzurro Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Spazio anche al calcio con la Serie A e le luci dei riflettori puntate sul big match Napoli-Milan, al ciclismo col Giro delle Fiandre, al volley con i playoff di Superlega e tanto altro. Sportface.it seguirà tutti gli appuntamenti con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti, ecco il programma completo di domenica 2 aprile.