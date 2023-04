Giro delle Fiandre 2023, maxi caduta prima del Kwaremont. Van Aert si rialza (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 52

Una caduta collettiva ha preceduto l’Oude Kwaremont al Giro delle Fiandre e ha rischiato di compromettere la gara di diversi big. Su tutti Wout van Aert, che però si è subito rialzato e messo in sella. Coinvolti anche Alaphilippe, Stuyven, Matthews, Sagan e Affini, tutti rientrati. Non sembra in grado di continuare invece Tim Wellens, rimasto a terra dolorante. Tutto è nato da una manovra errata di Filip Maciejuk, squalificato. Anche lo slovacco Peter Sagan, il britannico Ben Turner, il francese Paul Ourselin e lo spagnolo Oier Lazkano hanno dovuto gettare la spugna. Di seguito, le immagini della caduta.