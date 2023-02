Sport in tv oggi, domenica 19 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di domenica 19 febbraio 2023. Prosegue il ventitreesimo turno di Serie A con altre cinque sfide in programma. Per quanto riguarda il calcio ci saranno anche Serie B e campionati esteri. Ultima giornata dei Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel, con lo slalom maschile. Non mancherà lo spettacolo della Coppa Italia di basket e dei campionati di pallavolo. Ecco il programma completo dello sport previsto per domenica 19 febbraio.