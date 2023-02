NBA All-Star Game 2023 stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming

La Regular Season NBA si ferma sei giorni per dare spazio al fine settimana dedicato alle sue stelle: a Salt Lake City, casa degli Utah Jazz, va in scena l’All-Star Game 2023. Il fine settimana volge al termine con la tradizionale gara che vede impegnati i big della lega: da un lato Team LeBron, capitanati da James, dall’altro Team Giannis, con il loro leader Antetokounmpo. Il greco non è mai riuscito finora a battere colui che è diventato il miglior realizzatore della storia NBA da quando viene usato questo format per la partita della domenica.

DIRETTA TV E STREAMING – L’All-Star Game NBA verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in diretta streaming su SkyGo, Now e NBA League Pass.

IL PROGRAMMA (ORARI ITALIANI)

Notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio

Ore 02:00 – All-Star Game