NBA All-Star Game 2023 in tv: calendario, programma, orari e diretta streaming

La Regular Season NBA si ferma sei giorni per dare spazio al fine settimana dedicato alle sue stelle: a Salt Lake City, casa degli Utah Jazz, va in scena l’All-Star Game 2023. Si inizia nella notte italiana tra venerdì e sabato con quella che una volta era il match tra i rookies e i sophomores. Continua a cambiare il format, ma i protagonisti restano i giovani, questa volta divisi in quattro squadre. C’è il Team Deron, capitanato da Williams, il Team Pau con alla guida Gasol, il Team Jason con Terry ed infine il Team Joakim con Noah. Si giocheranno due semifinali e poi la finale.

Tutto invariato per quanto concerne le tradizionali notti di sabato e domenica. Intrattenimento puro con l’All-Star Saturday che vedrà nella gara delle schiacciate e del tiro da tre i suoi punti di forza. Nella notte italiana tra domenica e lunedì in scena l’All-Star Game delle stelle, con Team Lebron contro Team Giannis.

DIRETTA TV – L’All-Star Game NBA verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in diretta streaming su SkyGo, Now TV e NBA League Pass.

IL PROGRAMMA (ORARI ITALIANI)

Notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio

Ore 03:00 – Jordan Rising Stars Games

Notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio

Ore 02:00 – All-Star Saturday Night con gara da 3 punti e gara delle schiacciate

Notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio

Ore 02:00 – All-Star Game