Perugia-Pescara oggi in tv: canale, orario e streaming girone B Serie C 2023/2024

Alle 20:45 di oggi, domenica 10 settembre Perugia e Pescara scenderanno in campo in occasione del girone B di Serie C 2023/2024. Un punto all’esordio stagionale per i padroni di casa, tre invece per gli abruzzesi che cercano il punteggio pieno in questo match esterno. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW (oltre che in streaming anche sulla piattaforma Sky Go). Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti. “Zeman per me è un maestro”, ha detto il tecnico Baldini alla vigilia del match. Il Boemo ha analizzato il match ponendo l’accento sul ritmo: “Noi ne abbiamo più sulla manovra”. Alle 20:45 la parola al campo per un big match che si preannuncia subito incandescente.

