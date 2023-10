Sport in tv oggi domenica 1 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 1 ottobre 2023. Prosegue il turno di Serie A dopo i tre anticipi di ieri con altri quattro incontri. Ma il calcio è a tutti i livelli, dalla Serie B alla C passando per i tanti campionati esteri. Il tennis fa tappa a Pechino sia con il torneo maschile che femminile e lo spettacolo della Ryder Cup di golf si conclude sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. In Francia spazio al Mondiale di rugby, mentre in Giappone ci sono le gare del Motomondiale. E ancora tanto altro in questa domenica di sport.