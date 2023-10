Xabi Alonso al Real, risponde il Ds del Bayer: “Siamo tranquilli, ha rinnovato da poco”

Se in questi giorni, sembrava essere Xabi Alonso il candidato alla sostituzione sulla panchina del Real Madrid di Carlo Ancelotti, non è quello che si può pensare dopo le dichiarazioni del DS del Bayer Leverkusen. Come riporta il Mundo Deportivo, Simon Rolfes ha dichiarato: “Xabi ha rinnovato il contratto qualche settimana fa, siamo molto tranquilli con lui. Inoltre, se tutte le voci fossero vere…”.