Sorteggio tabellone Masters 1000 Shanghai 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Data, orario, canale e tutte le informazioni per seguire il sorteggio del Masters 1000 di Shanghai 2023, evento in programma dal 4 al 15 ottobre. Escluso Novak Djokovic, che ha deciso di saltare la trasferta asiatica per un po’ di vacanza e preparazione in verso della fase finale di stagione indoor europea, ci sono tutti gli altri big. A partire da Carlos Alcaraz e Danil Medvedev per arrivare ai nostri quattro alfieri. Jannik Sinner sarà la sesta testa di serie del tabellone e sono presenti anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini.

Il sorteggio si terrà lunedì 2 ottobre alle 10:30 locali, quando in Italia saranno le 04:30 del mattino. Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social del torneo. In alternativa, Sportface.it fornirà riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione ai propri lettori.