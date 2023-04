Sport in tv mercoledì 12 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 12 aprile 2023. Riflettori puntati sulla Champions League e sul derby tra Milan e Napoli in scena a San Siro. Ma si gioca anche la sfida tra Real Madrid e Chelsea in contemporanea. Prosegue lo spettacolo a Montecarlo, dove tanti azzurri sono ancora impegnati nel Masters 1000 sui campi in terra battuta del Principato. Il Giro di Sicilia vive la sua seconda tappa. Sfide da dentro o fuori nelle competizioni internazionali del volley femminile. Ecco il programma e il palinsesto sportivo in tv di oggi.