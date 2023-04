Milan-Napoli 1-0, Pioli: “Sto già pensando al ritorno. Abbiamo fatto una gara da Champions”

Dopo la vittoria casalinga arrivata per 1-0 contro il Napoli nella gara valevole per l’andata dei quarti di finali di Champions League, il tecnino del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. Ecco le sue parole:

“Sto già pensando al ritorno. Sarà una grande partita, come questa, di alto livello, con ritmo ed intensita, con qualche errore tecnico di troppo. Tra due squadre molto equilibrate. Loro sono partiti meglio di noi. Abbiamo palleggiato male all’inizio, ma poi la partita l’abbiam fatta. La prima volta che vinciamo col Napoli qui a Milano. Non abbiamo sfruttato la superiorità numeri nel finale però. Rimane un risultato che ci tiene in equilibrio e con possibilità di passare il turno”.

E ancora: “Cambio di Bennacer? Chiaramente cercavo il secondo gol, con un giocatore di fascia e più offensiva. Ismael era anche stanco perché ha fatto una grande partita. Attitudine della squadra da premiare, quella di Giroud, Tomori, Leao. Abbiamo fatto una partita di Champions. Non è un risultato che chiude il passaggio, ora andremo a Napoli con grande fiducia e concentrazione, perché conosciamo le difficoltà”.