Highlights Berrettini-Cerundolo 5-7 7-6(1) 6-4, Masters 1000 Montecarlo 2023 (VIDEO)

Berrettini vince la battaglia contro Cerundolo al terzo set. 5-7 7-6(1) 6-4 il punteggio a favore del numero 22 della classifica Atp che riesce nella rimonta dopo aver perso il primo set 7-5 sprecando il 5-0 iniziale di vantaggio. Partita di cuore di Berrettini che si guadagna un posto negli ottavi di finale dove domani affronterà il giovanissimo Rune, che ha battuto senza problemi Dominic Thiem 6-2 6-4.

THIS. MATCH. 🎢

After dropping the first set 7-5 from *5-0 0-15* up, Matteo Berrettini fights back to level up with Cerundolo!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/kbihlh9Ja4

— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2023