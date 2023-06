Israele-Corea del Sud oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale terzo posto Mondiali Under 20 2023

Israele-Corea del Sud sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Ultima gara per le due compagini, che in semifinale hanno sbattuto rispettivamente contro Uruguay ed Italia. Adesso, le due Nazionali potranno soltanto girare accanto al loro sogno, e si giocheranno quindi la medaglia di bronzo di questa competizione Fifa U20. Chi vincerà? Si parte alle ore 19:30 italiane di domenica 11 giugno, diretta tv sul sito della Fifa, diretta testuale su Sportface.

