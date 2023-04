Psg, Mbappé si scaglia contro il club: “Questo non è il Kylian Saint-Germain”

Il clima in casa Paris Saint-Germain diventa sempre più teso. Questa volta a lanciare una bordata al club francese ci ha pensato la stella della squadra Kylian Mbappé, che si è schierato contro la campagna abbonamenti del club. L’ex giocatore del Monaco, infatti, non avrebbe gradito il video di presentazione dalla campagna in vista della prossima stagione, nel quale non figurano Lionel Messi e Neymar, che secondo le indiscrezioni potrebbero lasciare Parigi in estate.

Attraverso il proprio profilo Instagram Mbappé ha condiviso un suo comunicato, in cui sferra un vero e proprio attacco frontale al Psg: “Ho visto la campagna abbonamenti della squadra per la prossima stagione 2023/2024. Nessuno mi aveva informato del tenore dell’intervista con il mio interlocutore, che sembrava una normale intervista piuttosto e non una giornata marketing del club. Non sono d’accordo con il video pubblicato. Per questo motivo mi batto per i diritti d’immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia ma soprattutto non è il Kylian Saint-Germain. Cordialmente”.