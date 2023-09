Spagna-Serbia oggi in tv: programma, orario, canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

La Spagna affronterà la Serbia nella sfida del Girone C relativa alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. Obiettivo riscatto per i padroni di casa, reduci da una deludente sconfitta contro la Repubblica Ceca davanti ai propri tifosi a Valencia. Non sarà però facile ottenere la prima vittoria visto che la Serbia è un avversario ostico e vuole blindare la qualificazione dopo il successo all’esordio contro la Corea del Sud. L’incognita maggiore è legata alla presenza di Novak Djokovic, che è arrivato in Spagna dopo lo storico trionfo agli US Open ed è pronto a mettersi a disposizione del proprio team.

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Spagna e Serbia scenderanno in campo oggi, venerdì 15 settembre. L’inizio è fissato a partire dalle ore 15:00 per un programma che prevede, come ormai da tradizione, due singolari e un doppio. Sarà possibile seguire la sfida esclusivamente in streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.