Venezia-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Spezia, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni ci casa sono reduci da un buon avvio di stagione e sperano di conquistare altre tre punti per restare a contatto con Parma, Modena e Catanzaro che sono ai vertici della classifica. La compagine bianconera, dal suo canto, arriva da un solo punto nelle prime partite ed ha assolutamente bisogno di trovare la prima vittoria della stagione. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 15 settembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

