Spagna femminile: Jennifer Hermoso non convocata con la Nazionale

Continua ad essere forte il fuoco delle polemiche in Spagna a seguito del caso Rubiales. 15 delle 23 campionesse del mondo iberiche, nonostante lo sciopero a seguito di queste vicende, sono state convocate lunedì per le prossime partite della Nations League dal nuovo allenatore Montse Tomé. Ebbene, tra queste però non rientra proprio Jennifer Hermoso, vittima della situazione. Così il nuovo Ct ha spiegato la sua scelta: “Abbiamo pensato che il modo migliore per proteggerla non fosse evocarla adesso”.