Al-Khelaifi: “Salary cap nel calcio? Nessuno dirà di no”

“Se possiamo legalmente trovare un modo in cui le regole ci permetteranno di introdurre un tetto salariale, tutti lo supporteranno. Nessuno dirà di no”. Lo ha detto il presidente del Psg e dell’Eca, Nasser Al-Khelaifi, in un’intervista al Financial Times nella quale ha dunque aperto alla possibilità di un salary cap introdotto nel calcio: “Se chiedete a tutti i club, nessuno vuole perdere soldi. Nessuno, dal più grande al più piccolo”.