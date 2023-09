F1, niente festa per Verstappen in Giappone: ma può diventare campione in Qatar

Max Verstappen non potrà essere incoronato campione del mondo per la terza volta in Giappone. L’olandese, che lo scorso anno ha ottenuto il suo secondo titolo sulla pista di Suzuka, dovrà rimandare la festa di almeno un appuntamento. Verstappen vanta 151 punti di vantaggio sul compagno Sergio Perez e durante il weekend del Gran Premio del Qatar, che mette in palio 34 punti grazie alla Sprint, potrebbe mettere un punto alla corsa al titolo. Quello giapponese sarà comunque un weekend importante per Red Bull, che potrebbe vincere il titolo costruttori.