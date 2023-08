Sorteggio tabellone Masters 1000 Toronto 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio del torneo di Toronto 2023, sesto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in cemento outdoor del Canada da lunedì 7 a domenica 13 agosto. Presenti tutti i big tranne Novak Djokovic, che ha posticipato di una settimana il suo ritorno in campo. La prima testa di serie sarà dunque il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, seguito da Daniil Medvedev e Casper Ruud. Quattro i tennisti azzurri ai nastri di partenza: si tratta di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, entrambi teste di serie, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

SEGUI IL LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

La cerimonia del sorteggio andrà in scena oggi, venerdì 4 agosto, con inizio fissato alle 22:00 (ore italiane). Non è prevista copertura televisiva o diretta streaming della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social del torneo. Sportface.it darà comunque aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale tramite una diretta scritta. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata dell’evento canadese ai propri lettori.