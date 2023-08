Siena Calcio, il Sindaco: “Comune pronto a tutelare la comunità”

“Il Comune è pronto a fare tutti i passi necessari per tutelare la comunità sul futuro del Siena calcio, è fondamentale che ci siano dati gli strumenti per proseguire nell’iter affinché la città non perda un bene storico e prezioso”, queste le dichiarazioni del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio inerenti al ricorso presentato al Tar dall’Acr Siena. “Dal momento in cui la giustizia sportiva si è chiaramente espressa con due gradi di giudizio nei riguardi dell’attuale società, che oltretutto arriva da una stagione a dir poco travagliata dal punto di vista gestionale come certificano ad esempio le penalizzazioni ricevute, la città non può più aspettare e sottostare a questi rallentamenti imposti da una chiara strategia che poco ha a che fare con il bene del Siena e del futuro del calcio”.

“Per Fabio ci aspettiamo precise indicazioni da parte della Figc e della Lnd rispetto alla lettera ufficiale che abbiamo inviato ai vertici lo scorso 10 luglio. L’Amministrazione comunale agisce rispettando le regole, ma arrivati a questo punto abbiamo il dovere di tutelare cittadini, sportivi e tifosi e chiediamo dunque una risposta chiara, che permetta al Comune di proseguire con l’iter necessario affinché Siena possa continuare a far parte del panorama calcistico con una squadra e un progetto solido. Abbiamo del resto letto dell’ammissione dell’Atalanta U23 a conferma dell’esclusione del Siena dal campionato di serie C e della formazione dei gironi di terza serie: non si prevedono dunque ripensamenti per quanto riguarda la stessa Acr Siena. Chiediamo quindi di poter proseguire con l’attività svolta: un lavoro fin qui effettuato in maniera costante e necessario per accorciare il più possibile i tempi, qualora la Federazione decida di affidare ufficialmente il titolo sportivo al Comune, ponendo fine a un ‘balletto’ infinito”, conclude la nota.