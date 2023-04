Inter, Behrami: “Ai nerazzurri mancano fiducia e gerarchie”

A cercare di spiegare il momento complicato in cui naviga l’Inter di Simone Inzaghi è stato Valon Behrami che ha parlato a Dazn di un problema di mancanza di gerarchie nella squadra nerazzurra. L’ex centrocampista svizzero quindi ha parlato di una confusione legata anche alle scelte del tecnico ex Lazio.

Queste le parole di Behrami: “Non ci sono gerarchie in questa squadra, in tante posizioni. Se vedi le squadre top, tutte hanno delle gerarchie: non è questione di turnover, ma di scelte e di fiducia. Vuoi far giocare Lukaku-Lautaro? I tuoi titolari restano sempre quelli, poi cambi a seconda dei momenti. Secondo me all’Inter manca questo, mancano le gerarchie e il giocatore perde di sicurezza, è chiamato a dimostrare qualcosa ogni volta che viene schierato. Tutti sono in bilico, tutti sono sacrificabili nella rosa dell’Inter“.