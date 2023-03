Sorteggio tabellone Masters 1000 Indian Wells 2023 stasera in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutto pronto per il sorteggio del torneo di Indian Wells 2023, primo Masters 1000 della stagione di scena sui campi in cemento outdoor della California. Grande attesa per il main draw di quello che viene definito ‘il quinto slam’ e che lo scorso anno ha incoronato il beniamino di casa Taylor Fritz, vittorioso su Nadal. Se Rafa non sarà presente negli States per infortunio, proverà invece a difendere il titolo l’americano, il quale dovrà tuttavia fare i conti con una concorrenza notevole. Tra questi anche gli azzurri, ben cinque ammessi direttamente in tabellone. Si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. I primi tre partiranno direttamente dal secondo turno in virtù di un bye riservato alle 32 teste di serie.

La cerimonia del sorteggio si terrà stasera, lunedì 6 marzo, con inizio fissato alle ore 00:00 (le 15:00 locali). Non è prevista copertura televisiva o diretta streaming della procedura degli accoppiamenti. Tuttavia potrebbe essere possibile seguire la cerimonia attraverso le pagine social oppure il sito ufficiale del torneo. In alternativa, Sportface.it fornirà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione americana ai propri lettori.