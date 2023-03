Bellucci-Albot stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Indian Wells 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Mattia Bellucci e Radu Albot, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Non è stata finora una trasferta oltreoceano fortunata per il giovane azzurro, con eliminazioni all’esordio nei tre tornei fin qui disputati, a Delray Beach, Monterrey e infine Waco. Si tratta comunque delle prime esperienze di un certo livello per il classe ’01, che lo scorso anno in questo periodo giocava solamente a livello ITF e ora si ritrova improvvisamente nelle quali di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Contro Albot, veterano del circuito, sarà certamente complicato portare a casa il risultato, ma l’azzurro ci prova. I due scenderanno in campo come 2°match dalle 20:00 italiane. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.