Sorteggio Atp Finals Torino 2023 con Jannik Sinner in tv: data, orario, canale e diretta streaming

La data e l’orario del sorteggio delle Atp Finals 2023, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour di Torino. E’ finita l’attesa per l’ultimo torneo dell’anno, il più atteso, riservato ai migliori otto giocatori del pianeta. Tra questi c’è anche Jannik Sinner, numero uno d’Italia e numero quattro del mondo, che proverà a far bene davanti al suo pubblico. Gli occhi saranno puntati anche su Novak Djokovic, leader della classifica mondiale che all’età di 37 anni ancora continua a dominare come faceva quando era più giovane. Essendo un torneo che vede ai nastri di partenza i migliori tennisti del mondo, nessuno parte già spacciato in partenza. Guai dunque a sottovalutare Carlos Alcaraz, nonostante non stia vivendo un periodo di forma eccezionale, ma anche Daniil Medvedev. Gli altri giocatori presenti a Torino saranno il russo Andrey Rublev, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev ed il danese Holger Rune.

Il sorteggio delle Atp Finals 2023 si terrà nella giornata di giovedì 9 novembre. L’inizio della cerimonia è fissato per le ore 15:00 ed avrà luogo presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino (Corso Inghilterra, n. 3). Attualmente non è prevista una copertura televisiva dell’evento, ma Sky Sport, che detiene i diritti, potrebbe effettuare dei collegamenti tramite il suo canale all-news Sky Sport 24. In ogni caso, aggiornamenti in tempo reale non mancheranno attraverso il sito ufficiale e le pagine social del torneo. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il sorteggio, garantendo contenuti esclusivi ed aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, accompagnerà i propri lettori con una diretta testuale e, per tutta la durata della competizione, news, approfondimenti, interviste ed highlights.