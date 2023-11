Al Torino Film Festival “Adesso vinco io”, il documentario su Marcello Lippi

Sarà presentato in anteprima alla quarantunesima edizione del Torino Film Festival, sezione Ritratti e paesaggi, fuori concorso, “Adesso Vinco Io – Marcello Lippi”, documentario diretto da Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei sulla figura di Marcello Lipp. In questo docufilm si racconterà chi è davvero quell’uomo dietro al sigaro capace di portare l’Italia sul tetto del mondo nel 2006, nonché simbolo della Juventus più vincente di sempre.

Prodotto da Francesco Palazzi, Umberto Riccioni Carteni e Simone Herbert Paragnani per On Production con Davide Tovi e Giuseppe Manzi per Master Five Cinematografica, Adesso Vinco Io – Marcello Lippi è una produzione On Production e Master Five Cinematografica con Rai Cinema e con il contributo del MIC – Ministero dei beni e delle attività culturali. La sceneggiatura è di Simone Herbert Paragnani e Umberto Riccioni Carteni, la fotografia di Lorenzo Casadio, il montaggio di Lorenzo Muto e le musiche di Diego Buongiorno.