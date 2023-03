Un Sonego in versione deluxe mette nel mirino i quarti a Miami: Cerundolo non fa paura

Allacciate le cinture: il treno Lorenzo Sonego con destinazione Miami è in arrivo al binario e non ha alcuna intenzione di rallentare. Capolavoro dell’azzurro, che dopo i successi contro Thiem ed Evans si è ripetuto al terzo turno contro il più quotato Frances Tiafoe, accreditato della testa di serie numero 12. Match sensazionale di Sonego, che solo non è stato più forte del suo avversario, ma non si è lasciato condizionare neppure dalle due interruzioni per pioggia e da un pubblico che sosteneva il proprio beniamino. Ottavi di finale centrati e ambizioni sempre più alte. Lorenzo non vuole infatti smettere di sognare e mette nel mirino i quarti del secondo Masters 1000 della stagione, oltre che il ritorno tra i primi 40 del mondo.

L’avversario del tennista piemontese sarà l’argentino Francesco Cerundolo, giocatore molto ostico e da non sottovalutare. Nonostante prediliga la terra battuta, a Miami ha sempre fatto bene, raggiungendo la semifinale lo scorso anno (complice un po’ di fortuna) e ripetendosi in questo 2023. Emblematica la vittoria al terzo turno contro Auger-Aliassime, maturata in due set e contro pronostico. Sarà perché si trova bene in queste condizioni di gioco o perché i tanti tifosi argentini presenti sugli spalti gli danno una carica extra; fatto sta che il talento di Buenos Aires non vuole arrestare la sua corsa, anzi punta a raggiungere almeno i quarti e proseguire il suo momento di forma.

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera, perciò il match si prospetta molto equilibrato. Secondo i bookmakers sarà Sonego a scendere in campo con i favori del pronostico, anche in virtù della superficie più congeniale al suo gioco. Tra gli aspetti da non sottovalutare c’è il fatto che Cerundolo sia testa di serie, quindi ha giocato un match in meno rispetto a Sonego: se da un lato è più riposato (Lorenzo ha inoltre finito in tarda serata), dall’altro non ha lo stesso feeling con il campo dell’azzurro, ormai al quarto incontro in queste settimane.

Se Sonego partirà favorito il merito è anche del suo servizio, che in questi giorni sta funzionando a meraviglia. Contro Tiafoe – ad esempio – sono arrivati 8 ace, 0 palle break concesse e appena 5 punti persi su 45 giocati. Numeri alla Isner che lasciano ben sperare in vista della sfida contro l’argentino, il quale non ha ancora perso set ma è apparso tutt’altro che in forma smagliante.

Match fondamentale per entrambi i tennisti, non solo perché mette in palio i prestigiosi quarti di finale del Miami Open ma anche perché offre punti (e prize money) preziosi per la classifica. In caso di vittoria, Sonego tornerebbe in top 40, guadagnando circa 20 posizioni. Per Cerundolo invece cambia meno, dato che risalirebbe solamente una manciata di piazza, ma è comunque un’occasione da non perdere dato che difende un totale di 360 punti e per il momento ne sta difendendo solamente 90. Appuntamento all’01:00 sul Grandstand: vietato andare a dormire, tutti in piedi per il Lorenzo Sonego show.