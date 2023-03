Masters 1000 Miami 2023, un Sonego d’annata domina Tiafoe e conquista gli ottavi di finale

Un Lorenzo Sonego deluxe domina Frances Tiafoe e si prende una bella soddisfazione sul campo principale del Masters 1000 di Miami, conquistando gli ottavi di finale. Una prestazione straordinaria del tennista piemontese, che ha sotterrato di colpi vincenti – 20 al cospetti solamente 7 errori – il quotato giocatore di casa verso il 6-3 6-4 finale. Ora sfiderà in un match ampiamente alla sua portata Francisco Cerundolo, il quale sta comunque dimostrando che la cavalcata dello scorso anno in questo torneo di certo non fu un exploit estemporaneo.

LA PARTITA – Lorenzo è sceso in campo determinato e nel quarto game sfruttava un pessimo turno di battuta di Tiafoe per portarsi avanti di un brak. Un parziale di 12 punti a 1 che di fatto decideva il primo set, con Tiafoe che sul 3-5 riusciva ad annullare un primo set point grazie ad un dritto lungo da parte dell’azzurro, ma non il secondo, che consegnava al nostro il 6-3.

Il match si metteva in discesa, con Tiafoe che perdeva il servizio anche nel game inaugurale del secondo set. Un paio di splendide risposte da parte di Sonego indirizzavano la partita, ma sul 3-2 arrivava un temporale che costringeva i due a tornare negli spogliatoi. A livello mentale non è mai una situazione facile da gestire, ma l’allievo di Gipo Arbino non si faceva in alcun modo condizionare e tornato in campo dopo circa due ore teneva senza patemi i suoi ultimi tre turni di battuta per il 6-4 finale.