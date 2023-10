Sonego-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Lorenzo Sonego affronterà Frances Tiafoe al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Dopo l’esordio vittorioso ai danni del qualificato Sekulic, battuto in due set, il tennista torinese torna in campo nella speranza di staccare il pass per gli ottavi. Non sarà però un gioco da ragazzi visto che sulla sua strada troverà lo statunitense Tiafoe, accreditato della decima testa di serie ed esentato dal primo turno. Sonego non parte affatto spacciato, anzi è avanti 2-1 nei precedenti ed ha vinto l’unico confronto del 2023, sul cemento di Miami. Secondo i bookies, tuttavia, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’americano.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI