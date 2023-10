Ligue 1, i risultati di serata: Nizza corsaro contro il Metz. Il Monaco passa con il Reims

Nella serata del sabato sono arrivati alcuni verdetti della Ligue 1 che attestano il Monaco in vetta alla classifica, dopo il successo dei monegaschi contro il Reims. Il Monaco in 49 minuti si porta sullo 0-3 con le reti di Jakobs, Balogun e Ben Yedder che mettono in ghiaccio il match. Vale a poco infatti, se non per le statistiche, il gol dell’1-3 del Reims firmato da Teuma.

Chi insegue per primo il Monaco, è il Nizza che rimane attaccato alla capolista grazie allo 0-1 contro il Metz. Dopo una partita giocata sul filo dell’equilibrio in cui trovare un varco era complicato, la gioia del gol da parte di Boudaoui vale tre punti pesantissimi per il Nizza che vola al secondo posto in classific.