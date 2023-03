Miami Open 2023, non c’è due senza tre: Sonego sfida Tiafoe per un posto agli ottavi

Nonostante le difficoltà che sta vivendo in quest’avvio di 2023, il tennis italiano è riuscito a portare due rappresentanti al terzo turno del Masters 1000 di Miami 2023. Se su Jannik Sinner quasi non c’erano dubbi, diverso era il discorso sugli altri azzurri. I più accreditati per farcela erano Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, già al secondo turno in quanto testa di serie e dunque chiamati a vincere un solo match. Nessuno dei due è però riuscito a uscire da un momento no che va avanti da alcuni mesi a questa parte ed entrambi hanno subito un’amara sconfitta. A far sognare l’Italtennis ci ha dunque pensato Lorenzo Sonego, giocatore troppo spesso sottovalutato ma che in realtà è estremamente prezioso e talentuoso.

Il piemontese aveva esordito con una vittoria in due set di Dominic Thiem e, alla prova del nove, si è ripetuto contro Dan Evans. Anche se scendeva in campo con i favori del pronostico, Sonego affrontava pur sempre la 23esima testa di serie, che nel primo set ha giocato da tale, facendo quasi passare in secondo piano le difficoltà avute nel 2023. Lorenzo però non si è scomposto, anzi ha alzato il livello del suo tennis e si è imposto in rimonta, staccando il pass per il terzo turno. Sulla sua strada ora Frances Tiafoe, un avversario che rievoca sensazioni piacevoli.

L’ultimo confronto risale infatti allo scorso anno, nel mese di novembre, in occasione della finali di Coppa Davis a Malaga. In quel frangente, Sonego sfoderò una prestazione da applausi e trionfò in due set, regalando alla nazionale azzurra un punto molto pesante. La speranza è ovviamente quella di ripetersi, ma Tiafoe potrà contare su un altro precedente e da quello proverà a ripartire. Si tratta del successo conquistato poche settimane prima a Parigi-Bercy con un duplice 6-4.

Anche stavolta a partire favorito sarà l’americano, reduce dalla semifinale raggiunta a Indian Wells e in un gran momento di forma. C’è da dire però che all’esordio non ha convinto affatto, anzi se l’è vista brutta contro il qualificato Watanuki. Sotto di un set e di un break, ha impiegato circa tre ore di gioco per avere la meglio in rimonta e proseguire così la sua avventura in Florida. A pochi punti dall’ingresso in top 10 per la prima volta in carriera, Tiafoe ci proverà già a Miami, ma per farlo ha bisogno di farsi largo nel tabellone. Ciò, di conseguenza, comporta anche una pressione extra che Sonego tenterà di fargli pesare. In palio un posto agli ottavi di finale del Miami Open contro il vincitore del match che mette di fronte Felix Auger-Aliassime e Francisco Cerundolo.