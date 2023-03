La guerriera Trevisan sogna i quarti a Miami: sulla sua strada la più quotata Ostapenko

Non chiamatela terraiola. Martina Trevisan ha infatti raggiunto gli ottavi di finale del Wta 1000 di Miami 2023, pur non essendo una specialista del veloce, e lo ha fatto portando a casa due grandi match. Contro Hibino e Liu sono arrivate due fantastiche vittorie, che hanno permesso all’azzurra di proseguire il suo cammino in Florida e di esaltare il suo spirito guerriero. Emblematico il successo in rimonta ai danni della beniamina di casa Liu dopo oltre tre ore di gioco, in cui Trevisan ha dato il 100% e, con grande tenacia e grinta, è uscita vittoriosa. Brava ad approfittare di uno spicchio di tabellone orfano di Iga Swiatek per farsi largo, ora agli ottavi contro Jelena Ostapenko servirà un’impresa. Poco male: la numero uno d’Italia è pronta a stupire ancora.

Non sarà affatto facile il match che la vedrà opposta alla campionessa del Roland Garros 2017, non soltanto perché si tratta di un ottavo di finale in un 1000 ma anche perché il livello dell’avversaria è molto alto. La giocatrice lettone sta infatti vivendo una stagione molto positiva, con l’apice a Melbourne, dove ha raggiunto i quarti di finale battendo tra le altre Coco Gauff. In gran spolvero anche questa settimana a Miami, ha sconfitto prima Bjorklund e poi la forte brasiliana Haddad Maia, supportata a più non posso da una folta schiera di tifosi sudamericani presenti sugli spalti. Il gioco di Ostapenko si sposa molto bene con la superficie e, in generale, il suo repertorio di colpi è più vario rispetto a quello dell’azzurra, la quale non può neppure vantare la potenza dell’avversaria. E’ altrettanto vero, però, che la tennista balcanica non è particolarmente costante e può capitare che, in una giornata no, commetta una valanga di errori gratuiti.

L’assenza di precedenti tra le due non fa altro che rendere il match ancora più avvincente e dall’esito non scontato, anche se secondo i bookmakers non dovrebbe esserci partita (una vittoria di Trevisan paga addirittura 5 volte la posta). Non va tuttavia sottovalutato il fatto che la pressione sarà tutta su Ostapenko, chiamata assolutamente a vincere, mentre Martina potrà giocare in maniera più spensierata. In palio un posto ai quarti di finale contro la vincitrice del recente Wta 1000 di Indian Wells Elena Rybakina oppure la belga Elise Mertens.

Impegno sulla carta proibitivo dunque per Trevisan, che non parte però già sconfitta, anzi vuole continuare a sognare e proverà a mettere il bastone tra le ruote alla sua avversaria. Appuntamento alle ore 17:00 (le 11:00 locali) sul Grandstand.