LIVE – Sinner-Dimitrov, terzo turno Masters 1000 Miami 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Dimitrov, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino ha esordito nel tabellone con una vittoria piuttosto agevole ai danni del serbo Laslo Djere. Non si può dire altrettanto del bulgaro, reduce dal successo al terzo e decisivo set contro il qualificato tedesco Jan-Lennard Struff. Entrambi non hanno disputato il primo turno in qualità di testa di serie. L’unico scontro diretto lo ha conquistato Dimitrov, che nel 2020 ha battuto Sinner in tre parziali lottati sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia. Secondo le quote dei bookmakers sarà il giovane azzurro a partire con i favori del pronostico. In palio c’è un ottavo di finale contro uno tra il serbo Miomir Kecmanovic oppure il russo Andrey Rublev, testa di serie numero sei della kermesse a stelle e strisce. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Dimitrov pianificati come quinto ed ultimo incontro di giornata sul Grandstand con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 19:00 locali).

