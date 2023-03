Sonego-Kubler stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Lorenzo Sonego sfiderà Jason Kubler nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Match da non sottovalutare per l’azzurro, che si troverà di fronte un tennista non alle prime armi e reduce dalla sua migliore stagione in carriera. L’australiano negli anni ha avuto diversi problemi di natura fisica, soprattutto alle ginocchia, che non gli hanno quasi mai permesso di giocare 12 mesi di fila senza interruzioni, ma sul cemento outdoor è in grado di esprimersi al meglio e lo sta dimostrando. Lorenzo partirà con i favori del pronostico, è di un livello superiore e sta giocando un buon tennis in questi primi mesi del 2023, nonostante qualche sorteggio non fortunatissimo.

Sonego e Kubler scenderanno in campo questa sera, mercoledì 8 marzo, come 2°match dalle 20:00 italiane. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match odierno sarà trasmesso su Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista australiano. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.