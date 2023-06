Sonego-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Sonego affronterà Karen Khachanov negli ottavi di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo la clamorosa vittoria in cinque set contro Rublev, arrivata dopo un 6-0 nel secondo e recuperando uno svantaggio di due set a zero, il piemontese sfida un altro russo. Si tratta di Khachanov, unico tennista negli ultimi tre slam a raggiungere sempre la seconda settimana. Sonego partirà sfavorito, ma non spacciato, avendo già battuto il suo avversario sulla terra rossa di Monte-Carlo nel 2019. Khachanov però si vendicò pochi mesi dopo a Roma e conduce 2-1 nei precedenti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Khachanov scenderanno in campo domenica 4 giugno con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.