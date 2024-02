Sonego-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2024

Lorenzo Sonego sfiderà Grigor Dimitrov nel primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, torneo in programma sul cemento indoor olandese. Il tennista piemontese si è voluto prendere un paio di settimane di pausa per allenarsi e torna così in campo in Olanda per un primo turno subito molto ostico. Dimitrov negli ultimi mesi ha ottenuto ottimi risultati e si è riaffiacciato alla top-10 della classifica mondiale. Il bulgaro è anche reduce dalla finale giocata pochi giorni fa a Marsiglia, persa in due set da Humbert. Nonostante i due siano da diversi anni sul circuito, si tratta del primo scontro diretto tra Sonego e Dimitrov.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Dimitrov scenderanno in campo oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 13:30. La diretta televisiva del torneo di Rotterdam è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo olandese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.